Le beurre d’Alain une nouvelle fois primé et en finale

Les palais des huit jurés du 7econcours des beurres de ferme au lait cru de la Province de Liège ont été soumis à l’épreuve de dégustation de 7 beurres salés ce samedi matin, entre plaisir gustatif d’un bon beurre et quelques notes d’oxydation, selon des critères qualitatifs stricts et bien définis dans une grille de cotation. Une sélection qui ne compte pas pour du beurre puisque les trois producteurs qualifiés participeront à la finale interprovinciale de Battice, le 1er septembre. Face aux beurres des provinces de Hainaut, Luxembourg et Namur plébiscités par leurs jurys respectifs.