La chapelle du Tombeux revisitée par un artiste à Nandrin (en images)

L’événement était très attendu par le peintre neupréen Philippe Waxweiler. En effet, il est tombé sous le charme du petit édifice et a décidé de la rendre plus jolie encore en décorant le plafond avec une fresque représentant un ciel, agrémenté de peintures d’oiseaux et de vitraux. " Philippe, que je connaissais comme peintre, m’a contacté, car il voulait donner un autre cachet à la chapelle, raconte le bourgmestre, Michel Lemmens. Nous avons été séduits par l’initiative, mais il fallait d’abord la rénover, et la sécuriser. Grâce à tout un travail réalisé par la fabrique d’église, le personnel communal et pour finir, l’artiste, la chapelle est fin prête. Nous avons marqué le coup en organisant une après-midi festive ." Plus de 70 personnes étaient là pour l’événement.

Les chapelles sont de magnifiques cadeaux

Les discours émouvants se sont enchaînés dont celui de l’Abbé Jean-Luc Mayeres. "Les chapelles jalonnent nos chemins, même si nous ne les remarquons plus. Elles sont des symboles et des signes de la foi de nos aïeux. Ce sont de magnifiques cadeaux ." José Brouwers, ami de longue date du peintre et fondateur du théâtre Arlequin à Liège était présent lui aussi. " Philippe Waxweiler laisse une nouvelle fois une trace de son plaisir d’étonner, mais aussi à servir là où son cœur le mène ."

Delphine Dessambre, directrice de l’Arlequin, a quant à elle enchaîné avec la lecture de "La Prière de Francis Jammes". Une statue de la vierge du Bon-Secours a été déposée sur l’autel. La joyeuse assemblée s’est ensuite dirigée vers l’administration communale où le peintre a pris la parole. " Depuis plusieurs années, je visite cette chapelle. Même s’il y en a des plus jolies à Nandrin, nous nous sommes tout de suite aimés, car je m’y sens à l’aise. J’aime dire que je communique avec Dieu sans intermédiaire dans cette chapelle ."

La fête s’est clôturée par un magnifique concert du saxophoniste Rhonny Ventat et du pianiste Georges Hermans.