Car scolaire de Nandrin: les parents ont lancé une pétition

N’empêche, le comité scolaire de l’école de Saint-Séverin n’a pas apprécié de découvrir cela… par hasard. Aucune information du pouvoir organisateur (en l’occurrence, la Commune). Et il a dès lors lancé une pétition. "Notre volonté?Qu’on nous donne des informations claires, précises et qu’on nous assure qu’il n’y aura pas de conséquences pour nos enfants", explique Nicole Nilles, co-présidente du comité scolaire. Oui, les parents avaient bien vu passer un article de presse évoquant le fait que le poste de chauffeur ne sera pas reconduit. Mais "pas plus que ça" .

Et si les sorties sont réduites…

Sauf que depuis, les parents ont découvert que la Commune va investir dans la salle des fêtes de Saint-Séverin. Les enfants y auront leur cours de gym et n’auront plus à aller à Villers-le-Temple. Or, "là, il y a plusieurs salles bien adaptées pour le sport" . Les parents ont aussi appris que les sorties actuelles (4 par an et par enseignant) seraient réduites à deux en passant par un car privé. Et les cours de natation? Oui, la piscine de Huy est en travaux, mais après? "On se pose des questions. La salle des fêtes est louée à des privées pour des fêtes; le sera-t-elle encore?" Nicole Nilles l’affirme: certains parents sont prêts à changer leurs enfants d’école. "Certains se disent que le petit dernier suivra le plus grand lorsqu’il ira en secondaire plus rapidement que prévu." Pour peu que les sorties soient réduites…

Nandrin a deux implantations communales, àSaint-Séverin et à Villers-le-Temple mais aussi l’école Saint-Martin qui bénéficiait elle aussi du car scolaire.