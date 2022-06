Supprimer le car communal, un mauvais plan ou une nécessité financièreà Nandrin?

Réponse du bourgmestre? Au départ à la retraite du chauffeur du car, en avril dernier, la majorité a analysé les coûts liés au car. "80% du travail du chauffeur concernait le transport des écoliers de Saint-Séverin à Villers-le-Temple pour le cours de gym" , explique MichelLemmens. Or, faire appel à une société privée à la carte "nous reviendrait à 30000 € par an, contre 90000 € actuellement" . La majorité a dès lors décidé de supprimer le car mais pas le transport des enfants ni les activités scolaires.Déjà, la salle de Saint-Séverin sera aménagée. "On vient de décider une dépense de 14000 € pour un revêtement de sol qui permettra d’y pratiquer un sport. On a aussi lancé un marché de 18000 € pour l’achat de matériel sportif." Mais l’opposition doute de la capacité de la salle communale à devenir une salle de gym, d’autant plus qu’elle est déjà régulièrement louée par des associations locales.Quelle sera encore sa disponibilité?

Et puis, avec l’inflation sur la masse salariale, plutôt que de licencier des gens (pour pouvoir payer un chauffeur et ses deux réservistes), le collège a préféré ne pas remplacer le chauffeur pensionné. Enfin, passer par une société privée n’empêchera pas les sorties et autres excursions; et ça, le bourgmestre l’assure.