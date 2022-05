Une plaine de jeux chemin de Sotrez

Un investissement qui a été réalisé sur fonds propres par la Commune à hauteur de 40000 €. L’espace ludique propose un bel espace de modules qui conviennent pour plusieurs tranches d’âges, du bébé jusqu’à l’enfant de 12ans. " Les critères de choix étaient que tous les âges soient représentés. Il y a par exemple un nid d’ange pour les tout-petits mais aussi des toboggans pour plus grands ou un mur d’escalade," explique l’échevine. Le sol est en copeaux de bois, un matériau pour amortir les chocs, écologique et moins cher.

La plaine de jeu n’est pas limitée dans son accès: ni clôture ni portique, ni horaire. "Elle est ouverte tout le temps et tout le monde y est le bienvenu. On fait confiance aux utilisateurs pour la garder en bon état à en prendre soin." Des bancs et des tables de pique-nique ont également été placés.

Et dans les autres villages? Il est prévu d’en aménager d’autres. Mais pas tout de suite. La prochaine est envisagée à Saint-Séverin, à côté de la salle rue Engihoul. Suivront d’autres à Villers-le-Temple (mais le lieu n’est pas encore défini) et à Fraineux, probablement au Péry. "Mais certaines se feront lors de la prochaine législature, sans doute", indique l’échevine.