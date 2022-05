La Commune en cassation dans une affaire de vaches «empoisonnées»

Lors du prochain conseil communal, mardi, un vieux dossier judiciaire revient à l’ordre du jour et sera traité à huis clos. Les élus devront avaliser la décision du collège d’aller en Cour de cassation pour une affaire qui oppose la Commune de Nandrin à deux agriculteurs de Neupré. Le conflit remonte à plus de 15 ans et prend sa source dans le décès de deux bêtes que les agriculteurs imputent à la Commune. Le cheptel se trouvait dans des prairies de Saint-Séverin.