Miette et ses presque 60 ans de bénévolat à la bibliothèque de Nandrin (photos et vidéo)

Mais quelle énergie que celle de Miette Eloy, 93 ans et toujours aussi avide de contacts. Elle qui est connue de tous à Nandrin et même au-delà. C’est qu’elle conseille chacun dans ses lectures depuis maintenant près de 60 ans… "57 ans exactement" , a-t-elle tenu à rappeler samedi alors que la Nandrinoise était fêtée pour son dévouement au sein de la bibliothèque communale de Nandrin.

La bibliothèque nandrinoise a été lancée en 1942, "par le vicaire de l’époque pour occuper les jeunes pendant la guerre; elle était installée dans les locaux de la fabrique d’église ", rappelle Miette Eloy. Elle a ensuite déménagé dans des locaux un peu plus grands, puis la Commune de Nandrin a mis à sa disposition deux anciennes classes. Miette s’en est occupée dès 1965.Elle qui était enseignante avait alors, et a toujours d’ailleurs, la passion de la lecture. "Comme enseignante en 1reannée, j’apprenais aux enfants à lire et à comprendre ce qu’ils lisaient surtout. Mon travail, c’était de donner le goût de la lecture car c’est très important." En plus d’enseigner à ses élèves de l’école Saint-Martin, la Nandrinoise était donc aussi bénévole à la bibliothèque. "Le samedi et le dimanche matin, j’étais ici, à la bibliothèque." Pas seule mais avec des bénévoles qui la suivaient dans cette fabuleuse aventure.

«Albert Camus, mon maître à penser»

À 62 ans, Miette Eloy a alors quitté l’école mais pas question d’une retraite paisible. Car depuis, elle s’investit encore plus dans la bibliothèque. "J’ai beaucoup de chance d’avoir une relativement bonne santé" , glisse-t-elle aujourd’hui. Et aujourd’hui encore, elle passe du temps parmi les livres et les lecteurs de la bibliothèque. "Plus aussi souvent qu’avant, mais à chaque séance je suis là une ou deux heures, pas plus." Les animations, elle les laisse désormais aux autres bénévoles mais ses conseils aux lecteurs, elle les donne toujours. "J’étais chargée d’acheter les livres, je les lisais pour savoir quoi raconter et conseiller les lecteurs" , confie-t-elle.

Car Miette était, et est encore, une grande lectrice. "Mon auteur préféré? Albert Camus même si cela fait un peu intellectuel de le dire… C’est mon maître à penser. Mais je lis de tout pour satisfaire le lecteur car ainsi, je sais de quoi je parle." Un auteur contemporain qu’elle aime? Là, Miette a un peu plus de mal même si elle sait les auteurs qu’elle n’apprécie pas, comme Nothomb, Houellebecq,… "Seul l’homme instruit est libre", c’est sa devise et c’est pour cela qu’elle met autant d’énergie à partager sa passion pour les livres. "Je veux que les gens lisent et qu’ils comprennent ce qu’ils lisent. J’encourage la lecture."

La bibliothèque de Nandrin, c’est environ 10.000 livres et 600 familles qui en louent… A 15 centimes la location, elles en profitent. Depuis que Kristel Coppe a repris la direction de la bibliothèque (elle partage son temps entre celle d’Ouffet et celle de Nandrin), Miette a un peu levé le pied, en tout cas dans tout ce qui est administratif. Elle se réjouit cependant de l’enthousiasme des bénévoles qui partagent avec elle l’envie de faire découvrir la lecture. Et si ces livres proviennent de la bibliothèque de Nandrin, c’est encore mieux; c’est qu’ils auront croisé la route, et les conseils, de Miette Eloy.

Pour la remercier de ses presque 60 ans de bénévolat, la Commune de Nandrin lui a fait un joli cadeau… Désormais la bibliothèque de Nandrin porte de nom de Miette Eloy. Ainsi, l’histoire se souviendra de celle qui a fait lire plusieurs générations de Nandrinois.

Notre vidéo: