Des massages parent-enfant dans une yourte

Le centre propose des séances individuelles, pour les bébés, les parents, la femme enceinte, en duo parent/enfant mais aussi des ateliers collectifs parents-enfants où chacun se masse tour à tour et des ateliers massage bébé où le parent apprend les bons gestes.

"Le toucher entre parent et enfant renforce le lien et ce quel que soit l’âge, poursuit la Nandrinoise. On apprend à donner et à recevoir, à s’adapter aux demandes de l’autre… De manière générale, le massage diminue le stress, l’anxiété, facilite la gestion des émotions, apporte de l’estime de soi."

Les deux praticiennes tiennent à faire de ces séances des moments de calme, de pleine conscience mais aussi de partage. "Nous voulons rendre les parents autonomes et leur donnons les techniques, les bases à exporter et expérimenter chez eux."

Si les mains sont les premiers outils d’approche du corps, des objets sont également utilisés. "On travaille avec des balles de tennis, des pinceaux, des petites voitures, des bâtons, on dispose de tout un matériel sensoriel. Il fait le lien avec la peau de manière moins directe."

Des massages sont aussi proposés pour des enfants à besoins spécifiques. "On vient en soutien à tout ce qui est déjà mis en place autour de lui. Le massage est adapté au handicap, à l’enfant qu’on envisage dans sa globalité."

L’originalité: le cadre où se déroulent ces ateliers et séances. Parents et enfants se retrouvent dans une yourte, à Neupré, la yourte du papa de Kathleen. "Il est lui aussi thérapeute et il y a huit ans, il a fait venir de Mongolie une véritable yourte dans le jardin qu’il utilise pour sa pratique mais qu’il loue aussi pour des activités liées au bien-être."

Cette bulle chaleureuse, décorée d’objets du monde, offre une déconnexion, une pause, un moment à vivre en pleine conscience. " Dans cette yourte, on est vraiment hors du temps."

"Made in relax" propose aussi des ateliers massage dans les écoles. "Et ça a beaucoup de succès… On peut venir en one-shot mais aussi proposer un cycle. Le massage s’apprend aux élèves avec de techniques ludiques: massages météo, pizza ou potager…"

Pour Kathleen et Sophie, leur nouvelle activité a l’objectif de remettre le toucher au cœur de la relation. " Chez nous, c’est culturel, on se touche peu. Il y a même quelque chose de tabou parfois. C’est le sens le moins développé dans notre société. Or, l’activer avec bienveillance est très bénéfique: ça renforce l’apaisement, les liens, la confiance en soi. Nous avons le sentiment, avec Sophie, de semer une graine que les parents pourront cultiver…" , conclut Kathleen.

Page Facebook: «Made in relax». 0494/90 28 48