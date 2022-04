Nandrin : le transport scolaire bientôt externalisé

Hier, c’était le dernier jour d’André Masillon comme chauffeur du car communal de Nandrin. Il part à la pension après 34 ans de service (voir ci-contre). Et il risque bien d’être le dernier chauffeur de la Commune. En effet, le collège a initié une réflexion sur le maintien ou non du service de transport scolaire. Et la décision de principe a été prise: à la rentrée scolaire prochaine, il n’y aura plus de car communal. Les raisons sont essentiellement financières puisque le car communal, vieillissant (il a une dizaine d’années), doit être remplacé et l’achat d’un nouveau véhicule pèsera trop lourd sur les finances communales. "C’est aussi un service qui coûte cher à la Commune en termes de masse salariale et de frais", indique Michel Lemmens, le bourgmestre. Le car ne sera donc pas remplacé, le chauffeur non plus. La Commune privilégie l’option de recourir à une société privée pour le déplacement des élèves. "Ça coûtera moins cher et le service sera plus adapté et plus flexible. Il faut savoir que notre car ne compte que 30 places, ce qui limite son utilisation."