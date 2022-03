Nandrin: des travaux anti-crue le long de la N63

Les machines sont arrivées il y a quelques jours le long de la route du Condroz à Nandrin et elles devraient avoir terminé le chantier dans deux ou trois semaines. Leur mission? Aménager un dispositif anti-inondations destinés à protéger Nandrin de crues subites, principalement provoquées par de violents orages et le petit ruisseau qui descend le versant, comme ce fut le cas en 2018, le centre du village s’étant transformé en grand étang."Il s’agit d’une ZIT, zone d’immersion temporaire,explique l’échevin de l’Urbanisme et de l’Environnement.Nous en avons déjà réalisé deux sur ce versant, à Petit Baimont et rue Sylvain Gouverneur, derrière les habitations. Celle-ci, qui longe la N63, sera la troisième et la dernière du dispositif pour ce côté. Avec un premier bilan encourageant. Les deux premiers dispositifs mis en place ont déjà fait leurs preuves puisqu’on n’a plus connu de souci depuis, même lors des graves inondations de juillet 2021. Ils ont vraiment bien joué leur rôle."