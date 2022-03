NANDRIN | Ancienne gendarmerie: à nouveau du changement

C’est non sur le lancement d’un projet mais bien sur son abandon que le conseil communal de Nandrin s’est prononcé ce lundi, via une modification du programme communal d’actions 2014-2016. Les élus ont en effet décidé de ne finalement pas aménager trois logements sociaux qu’il était prévu de réaliser, deux dans l’ancien tribunal et un rue Engihoul.