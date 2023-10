Le groupe huy-waremmien Morning Chaos dévoile son premier album rock metal aux Deux ours à Modave

©

Le groupe Morning Chaos n’est pas nouveau sur la scène musicale belge. Il a déjà de la bouteille avec un parcours de 12 ans. Fondée en 2011 par David, le batteur, la formation avait un objectif clair: créer un rock-metal efficace et mélodique. "Nous avons rapidement eu envie de composer", indique David. À son actif, le groupe a déjà cinq EP et une quarantaine de concerts. Mais c’est la première fois qu’il livre un album complet. Un nouveau départ… "Depuis les débuts, nous avons connu beaucoup d’aventures, de départs et d’arrivée dans le groupe, d’embûches aussi…, explique David, victime d’un grave accident de voiture en 2018 dans lequel il a failli perdre la vie et une jambe. J’ai subi 13 opérations et deux ans de rééducation avant de reprendre la batterie." Puis le Covid a joué les trouble-fête. C’est finalement avec l’arrivée du nouveau bassiste, Anthony Ennen, en octobre 2021, que le groupe a pris un nouveau virage, un second souffle. "On a décidé de prendre du recul, d’affiner notre style et de composer de nouveaux titres. L’alchimie du groupe a été telle que l’album s’est assez vite imposé. Chacun a amené ses idées de compos, avec beaucoup d’échanges. Nous avons pris un an et demi pour terminer cet album, pour trouver sa couleur, son style, en resserrant nos influences, et avec un souci dans la qualité des arrangements."

La mélodie du rock, la puissance du metal

Le résultat ? Un style musical bien à eux, pas courant, entre rock et metal, à l’image de leur groupe de référence, Black Stone Cherry. "Nous allions la mélodie du rock avec le côté énergique du metal. Il y a de la puissance, des riffs, du lourd mais un chant clair, de la subtilité dans les guitares… Se situer entre les deux univers est plutôt rare. Et c’est notre marque de fabrique…" C’est avec ce profil musical atypique que Morning Chaos espère se faire une place sur la scène rock metal belge.

Le masque, sous toutes ses formes

L’enregistrement de l’album s’est déroulé en avril dans un home studio près de Charleroi durant 9 jours. "Neuf jours intenses…" Et l’album est sorti fin septembre, en version numérique (bientôt sur les plateformes de streaming) mais aussi en CD, à 300 exemplaires. "On voulait qu’il y ait un aboutissement physique au projet. Et puis le public aime bien avoir une pochette, découvrir l’univers graphique."

Le titre de l’album, "We all have something to hide" ("Nous avons tous quelque chose à cacher"), fait clairement référence aux thèmes abordés dans leurs compositions: les blessures psychologiques et corporelles qu’on cache, les masques (du confinement, sur les réseaux sociaux…), les algorithmes cachés qui nous manipulent… "Sur le plan musical, on retrouve des morceaux très puissants, d’autres moins et même une ballade acoustique. On sent qu’on a été exigeants, pointilleux. On est super-fiers. Et les premiers retours sont positifs."

Déjà trois dates bookées

À présent, les quatre heavy-rockeurs se réjouissent de défendre leur album sur scène, de le partager avec le public. Le premier plongeon se déroulera donc ce samedi aux Deux Ours avec un concert "relaese party", inaugural. "On connaît bien Fred Macquet et l’endroit, qui a une super-réputation, une ambiance cosy, un public fidèle. Tout le nouvel album sera joué. Il reste encore quelques places." Deux autres dates sont déjà bookées: le 9 novembre au centre culturel d’Eghezée (un concert qui sera filmé par la télé locale Canal C) et le 2 décembre au Liège Metal Fest’ au centre culturel d’Ans. "On va activer notre réseau pour ouvrir les portes des festivals et des salles de concert. On cherche aussi un label pour nous encadrer." Une aventure qui s’annonce palpitante…

Album à télécharger ou à acheter via la page Facebook ("Morning chaos"), le site internet (www.morningchaos.be) et Spotify.