Série "Un musée, un objet" : un sucrier saupoudreur de 1870 environ fabriqué expressément pour le château de Modave

Quant aux pièces "disparues", on peut décemment imaginer qu’au XIXe siècle aussi, il arrivait de faire de la casse. Et puis que certaines pièces ont été sorties du château, données ou dérobées. "On a d’ailleurs eu plusieurs personnes qui nous en ont ramenées, qu’ils avaient trouvées chez leurs grands-parents par exemple." Enfin, quelques pièces sont aussi prêtées et exposées à la Faïencerie de Gien.

56 trous pour saupoudrer

Parmi ce magnifique service, il est un objet un peu particulier: un sucrier saupoudreur, de 22,5 cm de haut. À l’époque, le sucre se présentait sous forme de pain, une sorte de cône allongé au sommet. Il était alors cassé en morceaux ou râpé pour obtenir une poudre plus ou moins fine. On remplissait le sucrier qui nous occupe par un orifice à sa base puis chacun pouvait alors saupoudrer ses plats, sucrés ou même salés, grâce aux 56 trous percés dans le dôme. Le service compte d’autres sucriers, mais plus classiques, semblables à ceux qu’on trouve sur les tables d’aujourd’hui.

Dans la salle à manger d’apparat

Le sucrier saupoudreur est conservé dans une vitrine de la salle à manger d’apparat, avec d’autres pièces uniques du service. Sur une longue console et sur la table (qui peut accueillir jusqu’à 40 convives !) dressée au centre de la pièce, on trouve des assiettes, assiettes à légumes, rince-doigts, coquetiers, petits pots… et du Val Saint-Lambert pour encore plus de luxe: des verres à Porto (dans les mêmes teintes que la vaisselle) et des coupes à champagne de la série Prince de Galles dont chaque verre ciselé est décoré d’une scène de chasse différente.