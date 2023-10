Les jeunes magiciens de l'école Gimmick à Strée se distinguent aux championnats de Belgique à Vilvorde

Il n’est pas peu fier, Cyril Hubert ! Le fondateur de l’école de magie "Gimmick" à Strée, a emmené plusieurs de ses élèves ce samedi aux championnats de Belgique, qui se déroulaient au centre culturel de Vilvorde. Et six d’entre eux se sont distingués. "Ils avaient d’abord été présélectionnés sur base de vidéos envoyées à des coachs, explique le magicien condrusien. Ils ont pu se produire devant un public et un jury. Dans la catégorie “Jeunes débutants”, réservée au moins de 18 ans, notre élève Mia Rhöl est montée sur la plus haute marche du podium. Héloïse, Emeline et Florent Bettens ont, eux, présenté un numéro en trio et ont pris la 3e place. Enfin, Romane Houbart s’est classée 4e."