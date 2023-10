La Commune de Modave espère enfin décrocher des subsides pour rénover et agrandir l’école des Gottes

Cette modernisation est devenue une nécessité pour une implantation qui compte 125 élèves (49 en maternelle et 76 en primaire) "Une partie des élèves se trouve dans un bâtiment en préfabriqué, qui devient vétuste, rappelle l’échevine de l’Enseignement, Magali De Meyer. Nous louons aussi depuis des années des années deux classes du CTA (Centre des Technologies Agronomiques) pour les 5e et 6e primaires. Cette situation ne peut pas durer sur le long terme."

Par le passé déjà, la Commune de Modave avait tenté à plusieurs reprises d’obtenir des subsides. En vain. Ce nouvel essai sera-t-il le bon ? Le dossier va s’inscrire dans le cadre du Plan d’Investissement Exceptionnel (PIE) dans les bâtiments scolaires qui prévoit une enveloppe communautaire d’1 milliard d’euros.

C’est dans le courant de l’année 2024, ou au plus tard, au printemps 2025 (l’appel à projets se déroule en quatre temps, et les "recalés" des trois premières dates, pourront retenter leur chance au dernier trimestre 2024) que le projet modavien saura s’il est sélectionné ou non.

Mais au fond, quelles sont les intentions du collège ? "On aimerait construire quatre nouvelles classes, deux au rez-de-chaussée et deux à l’étage, un sas d’entrée, ainsi que des sanitaires. Nous voudrions aussi rénover le bâtiment des maternelles. Le dossier des primaires est toutefois prioritaire sur celui des maternelles. L’idée est aussi de rénover le bâtiment sur le plan énergétique."

Approuvé à l’unanimité lors de la dernière séance du conseil communal, le dossier est entre les mains d’un bureau d’architecte.