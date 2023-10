Espace-test: deux parcelles libres

À l’Espace-test Point vert de Strée, les projets se suivent et ne se ressemblent pas. Deux occupants viennent de quitter leur parcelle, "Feuille d’Herbe" et "A deux mains chez Geo", laissant la chance à d’autres de "tester" leurs projets de maraîchage et d’horticulture, encadrés par le GAL Pays des Condruses. Séverine Bouvé (Feuille d’Herbe) quitte le site de Strée car elle est partie s’installer sur son nouveau terrain, à Bonsin (Somme-Leuze). Elle se lance officiellement en tant que tisanière, productrice et cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales. Geoffrey Demortier ("A deux mains chez Geo"), lui, a plié bagage car il arrête temporairement son projet. Il testait le maraîchage biologique et la culture intensive sur petite surface. "Je me suis rendu compte que c’était difficilement viable en étant indépendant complet. Je reprends donc mon travail dans le bâtiment. Je mets mon projet entre parenthèses et le développerai plus tard, chez moi." Suite à ces deux départs, le GAL lance un nouvel appel à projets pour ces parcelles de 10 à 50 ares, certifiées bio. "C’est l’opportunité pour des porteurs de projet, à la recherche d’un terrain, pour démarrer une activité professionnelle dans le maraîchage, l’agriculture, l’horticulture sur petite surface, dans un cadre limitant les investissements", explique le GAL, qui met à disposition des parcelles certifiées bio et des infrastructures mutualisées. Il propose aussi un accompagnement technique, des formations, un soutien à la commercialisation, une aide à la création d’entreprise…