Le cercle de magie "Gimmick", de Strée, en pleine évolution: deux nouvelles sections créées

Installée depuis quatre ans dans un local de la salle Bois Rosine à Strée, l’école grandit petit à petit. "Nous comptons aujourd’hui une bonne trentaine d’élèves, soit une vingtaine d’enfants et une quinzaine d’adultes, relève Cyril Hubert, président du cercle et magicien durant une vingtaine d’années. Récemment, nous avons obtenu l’autorisation de la Commune de Modave d’occuper, lorsque nous le voulions, la salle tous les mercredis pour la bonne évolution de nos élèves. Concrètement, le calendrier de notre saison comporte déjà une douzaine de dates pour des cours donnés par quatre formateurs ainsi que deux conférenciers." Par conférencier, il faut entendre qu’un magicien invité vient réaliser et expliquer ses tours de magie. "Contrairement à un club où chaque membre vient simplement présenter son tour, nous sommes une véritable école basée sur un apprentissage personnalisé pour chaque élève. Nous voulons enseigner une magie peu coûteuse (création de matériel grâce à des moments de"bricolage"). Notre ligne de conduite est aussi basée sur différents aspects: flexibilité des cours, rencontres, événements, conférences, séminaires, cours de perfectionnement, examens avec notre directeur artistique Carlos Vaquera, concours… Nous venons aussi d’ouvrir deux sections consacrées au Rubik’s cube et au perfectionnement à la magie des cartes (manipulations, routines, psychologie)."

Le célèbre Rubik’s cube à six couleurs n’a par exemple déjà plus de secret pour Romane, capable de recomposer les faces en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, tout en récitant une fable de La Fontaine. "J’ai commencé quelques tours de magie à l’âge de 9 ans, sourit la jeune fille (14 ans), originaire de Marneffe. Au collège Saint-Quirin, mes tours impressionnent mes amis et certains profs (sourire). À la maison, je m’exerce environ 20 minutes par jour. Mon ambition est d’un jour faire de la scène. Comme magicienne, ou comédienne."

Le prochain rendez-vous du "Gimmick" est fixé au 20 septembre (de 18 h 30 à 20 h pour les enfants ; de 20 h 30 à 22 h pour les adultes) à Strée. Plus d’informations au 0471/37 52 25.

En collaboration avec la Mézon (maison des jeunes de Huy, quai Dautrebande), Cyril Hubert organise une soirée avec Carlos Vaquera, le mentaliste philosophe, le samedi 23 septembre de 18 h à 22 h à Huy. PAF: 20 € en prévente. Infos au 0474/53 33 12.