Chicanes de la N66 à Strée: elles sont conformes, soutient le SPW

Les nouvelles chicanes sur la N66 à Strée, à hauteur du Proxy-Delhaize, font parler d’elles. Des nombreux automobilistes dénoncent un imbroglio de panneaux qui prêtent à confusion dans la priorité accordée ou non. Files, insécurité, risque d’accidents : des citoyens ont alerté les autorités communales. Le SPW, responsable de cette route régionale et à la manœuvre de l’aménagement, l’assure pourtant: le dispositif est bel et bien conforme. "L’aménagement proposé a été validé lors de la CPSR (Commission provinciale de sécurité routière) du Condroz 2023, indique la porte-parole. Le but premier est de ralentir les vitesses sur l’axe de la N66, à la demande de l’autorité communale de Modave. Le système prévoit deux chicanes avec passage alterné. Chaque chicane présente une signalisation conforme." Dans un deuxième temps, une traversée piétonne suggérée sera implantée au milieu avec du revêtement rouge. "Comme les deux chicanes sont assez rapprochées, poursuit le SPW, les usagers qui arrivent au même moment devant le dispositif s’arrêtent manifestement pour laisser passer l’usager en face. Pourtant, il existe un espace de 35 mètres entre les deux dispositifs qui permet le croisement, lorsque le premier dispositif est contourné", conclut le SPW.