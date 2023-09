Liaison Tihange-Tinlot: le permis est délivré

Cette fois, on y est. Ou presque. Embourbé dans des déboires administratifs et des difficultés d’expropriations depuis 20 ans, le dossier de la liaison Tihange-Tinlot devrait enfin sortir de l’ornière. On l’a appris ce jeudi: le fonctionnaire-délégué de la Région wallonne vient d’octroyer le 7 septembre dernier le permis d’urbanisme pour la réalisation de la phase 3 des travaux. Pour rappel, il s’agit de construire une voirie de 3,1 km entre le rond-point des Gottes et celui de Saint-Vitu, sur la commune de Modave.