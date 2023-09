Dix ans d’espace-test Point Vert à Strée et trois porteurs de projets actuellement sur le site

Avec le Covid, de nombreux travailleurs ont décidé de se reconvertir dans d’autres domaines que ceux qui les faisaient vivre, notamment dans l’artisanat ou le maraîchage. Au GAL Pays de Condruses, on n’a pas attendu la pandémie puisque cela fait dix ans qu’on aide ces nouveaux indépendants à tester leurs projets. Cette aide, elle est basée sur le prêt d’un terrain, sur les conseils et sur l’encadrement. "Depuis le lancement de ce jardin partagé, une douzaine de porteurs de projets ont pris leur envol et se sont installés depuis, notamment Cycles en terre, Happyflora ou la ferme du saule penché", détaille Kathleen Vanhandenhoven, coordinatrice de l’espace-test.