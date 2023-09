Venez découvrir l’espace-test de Strée, avec un cinéma en plein air

Le site est composé de plusieurs parcelles proposées à des porteurs de projet dans le domaine du maraîchage et de l’horticulture. Ils peuvent ainsi tester leur projet et se faire la main avant de lancer leur activité. L’espace-test est aussi devenu un lieu d’échange et de rencontre avec les citoyens, régulièrement invités pour des animations, un marché local…

Microcosmos sur grand écran

Petite originalité, on pourra assister à la première édition d’un "cinéma en plein air", tout indiqué pour les familles. "Nous avons déjà organisé une projection “Cinéma en famille”, en juin, grâce à la nouvelle collaboration avec le centre culturel Oyou, mais dans notre local, indique Jean-François Pecheur, directeur du GAL. Ici, ce sera vraiment en plein air, dehors, sur grand écran et on annonce du super-temps ! On a choisi le film “Microcosmos”, un voyage sur terre à l’échelle du centimètre. On suit des insectes à la taille de l’humain. Ça s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux parents."

Toute la journée, vous pourrez aussi découvrir et visiter les projets en développement: les fleurs couper de Salomé Pyfferoen, le maraîchage de Geoffrey Demortier ou encore le miel d’Axel Nokin. Au programme aussi: atelier semis, concert de l’artiste Faune, animation pour enfants, glaces locales…

Le 9 septembre de 14h à 22h, rue des Aubépines à Strée, derrière la station Total.