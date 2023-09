La traversée de Vierset ne sera finalement interdite à la circulation qu’à partir de ce mardi 12 septembre 2023

Pour mener à bien le projet, la traversée de Vierset, l’arrêt et le stationnement étaient être interdits dès ce jeudi 7 septembre jusqu’au vendredi 29 septembre inclus. Comme le stipulait une ordonnance de police prise en milieu de semaine par le bourgmestre ff Bruno Dal Molin. Et pourtant ce vendredi, on circule tout à fait normalement dans Vierse. En réalité, cette nouvelle phase n’a pas encore débuté. L’entreprise chargée du projet a dû faire face à des contretemps, et ne reprendra le chantier que ce mardi 12 septembre.

Concrètement, la circulation est donc toujours autorisée actuellement, et c’est seulement mardi prochain qu’une déviation sera mise en place depuis la N66 (Route de Strée) vers la N636 (chaussée de Dinant, route de Limet) en direction de la rue Trois Barrières. Une seconde déviation sera mise en place à partir de la N641 (vallée du Hoyoux) au niveau du carrefour formé avec la rue Haie de Barse. Les usagers seront invités à rejoindre la rue des Trois Barrières en empruntant la N636. Ce sont ainsi plusieurs centaines de voitures supplémentaires qui devraient transiter quotidiennement par le Pont-de-Bonne. Une analyse de trafic réalisée en 2021 avait en effet révélé que quelque 1 500 véhicules passaient quotidiennement dans Vierset, avec des pics à 2000 passages lors de certaines journées.