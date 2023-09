La traversée de Vierset interdite à la circulation dès ce jeudi et durant trois semaines

Entamé à la mi-août et supposé être terminé une quinzaine de jours plus tard, comme il était mentionné dans le cahier des charges, le chantier de la traversée de Vierset-Barse est… loin d’être fini. Il entre même dans une nouvelle phase à partir de ce jeudi puisque l’entreprise Legros (Anthisnes) va commencer la réalisation des deux plateaux qui détermineront les deux extrémités de la zone 30, à proximité de la place Georges Hubin. Pour mener à bien le projet, la traversée de Vierset, l’arrêt et le stationnement vont être interdits dès ce jeudi 7 septembre jusqu’au vendredi 29 septembre inclus, sauf pour les riverains évidemment.