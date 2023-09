La salle "Les échos du Hoyoux" de Modave modernisée et agrandie dans les prochaines années

Concrètement, l’idée générale est de rénover la salle d’une superficie de 120 m2 (hors scène), et surtout de l’agrandir. Il y a quelques années, la Commune a acquis la maison mitoyenne (à droite sur la photo, au n°10 de la rue du Village) pour 90 000 €. Avec un objectif bien précis: détruire cet immeuble, dans un état de délabrement avancé, pour construire un nouveau bâtiment de 175 m2 et profiter du terrain situé à l’arrière pour aménager une terrasse. "Cette extension comprendrait une petite salle polyvalente de 50 m2, un espace de rangement et des locaux techniques, un hall d’entrée, une cuisine et des sanitaires, précise Anne Duchêne, échevine du PCDR. L’outil sera donc enfin doté de toilettes, puisqu’actuellement les WC se trouvent à l’extérieur du bâtiment dans un container, situé sur le petit parking de l’autre côté de la rue."

L’ambitieux projet prévoit aussi une rénovation de la salle existante. "La volonté est notamment de remplacer la toiture pour mettre la salle aux nouvelles normes énergétiques. Nous voudrions aussi y faire pénétrer davantage de lumière naturelle et y améliorer l’acoustique. Avec l’espoir que la salle soit alors plus souvent occupée." Aujourd’hui, "Les échos du Hoyoux" sont utilisés environ 80 journées (ou parties de journée) par an. Dont 40 jours par les Djoyeûs Scolis (spectacles et répétitions), 15 jours par la Commune et le CPAS, et une douzaine de journées par des particuliers (fêtes familiales, soirées, repas post-funérailles...).

Première estimation: 1,2 million€

Le coût de ce projet sera, selon une première estimation, de l’ordre d’1,2 million, avec un subisde maximum espéré de 680 000 €. À quand sa concrétisation ? "Nous espérons un retour de la Région wallonne par rapport à la convention de faisabilité dans les prochains mois pour pouvoir ensuite désigner un auteur de projet, lancer une convention de réalisation et, enfin, un marché pour l’appel d’offres."

L’horizon 2030 semble-t-il réaliste ? "J’espère que le projet sera concrétisé avant ça", conclut l’échevine modavienne, toutefois consciente que les dossiers PCDR accusent régulièrement de sérieux retards. La preuve ? Le chantier de transformation de l’école de Vierset en maison rurale, évoqué pour la première fois en 2017, n’a pas encore commencé. Les grandes manœuvres ne sont pas attendues avant le printemps 2024