La Guinguette du Modave September Fest', c’est ce week-end à Modave

Certes, cet événement n’est pas un festival mais il permet de relancer la machine. "C’est une formule de recommencement. L’année prochaine, nous comptons refaire le festival plein et entier tel qu’il était réalisé les années précédentes", explique Pierre Crochet, président de l’ASBL "ModavEnvie". "Il fallait remotiver tous les bénévoles après quatre ans d’inactivité, sans compter les coûts qui ont augmenté. Nous avons donc réfléchi longuement à faire ou ne pas faire une activité en 2023 pour se remettre dans le bain, et comme il n’y a pas grand-chose qui était prévu comme activité dans le village…" Ce vendredi, l’ouverture du site se fera à 17 h. Les activités démarreront avec les "Apéros Modaviens" accompagnés par deux DJ locaux. Ensuite, Les Gauff viendront mettre l’ambiance avec leur concert. Pour finir, un DJ clôturera la soirée. "Nous sommes toujours sur deux jours, mais nous faisons venir moins de groupes. L’infrastructure reste similaire, mais un peu réduite."

Le samedi, quatre groupes s’enchaînent afin de proposer une soirée tout en musique, et comme la veille, un DJ sera présent pour vous faire danser durant une partie de la nuit. "Nous ne voulions pas appeler ça le festival, car les gens allaient se dire: tiens, c’est bien petit. Nous ne voulions pas ne rien faire non plus. Donc nous avons pris la décision d’organiser un événement entre les deux. C’est pour cela que le nom que nous avons choisi est “La Guinguette du MSF”. C’est une guinguette par l’équipe du festival, mais ce n’est pas le festival en tant que tel." Évidemment, le festival, tel qu’organisé auparavant, sera de retour l’année prochaine. "On revient un peu aux fondamentaux, c’est comme cela qu’on fonctionnait en 2014."