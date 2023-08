Le projet immobilier Grand-route, à Modave, inquiète les riverains

Jeudi soir, une dizaine de citoyens assistaient au conseil communal de Modave. Citoyens forts de leur pétition signée par 160 habitants. Et là, ils s’étaient déplacés à l’administration communale pour venus exprimer leur désaccord sur un avant-projet immobilier. Ce projet se situe le long de la grand-route de Modave, à côté du n°31, en face du domaine du château de Modave. "Les promoteurs immobiliers qui ont racheté les terrains prévoient l’édification de deux maisons, de 28 appartements et de 30 garages, le long de la grand- route, sur 113 mètres", explique une citoyenne, Martine Douhard. Les riverains craignent différentes nuisances. Déjà, celles en lien avec les égouts. "C hez nous, de l’autre côté de la route, nous n’avons pas d’égouts, explique-t-elle. Des eaux débordent parfois dans les prés qui mènent à la Bonne avec certaines odeurs, surtout en été. Imaginer avec 60 personnes en plus ce que cela pourrait être. Pour cette problématique, ils proposent de mettre un tuyau d’environ 60 cm de diamètre, mais nous ne savons pas où le contenu va être déversé, et où les tuyaux vont passer." Les riverains épinglent aussi leur tranquillité qui risque d’être mise à mal. "Soixante personnes, plus les enfants, vont habiter le lieu. Et le matin, plus de 45 voitures prendront la route, sans compter le risque d’accident." Et les moustiques ? L’endroit est marécageux, et ils vont créer un bassin de 350 m2 d’eau, les voisins risquent d’être mangés par les moustiques.