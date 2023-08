Après 30 ans, le jumelage Modave-Saugues est encore bien vivant: "Bien plus qu’une plaque"

Bref, le jumelage Modave-Saugues a beau avoir 30 ans, il ne s’épuise pas. Ce qui est une fameuse performance quand on sait que dans beaucoup d’autres communes, les jumelages sont au point mort. "Je crois que si nos liens sont restés si forts, c’est parce que la génération qui a créé le jumelage a directement mis ses enfants dans le bain, détaille Thomas Bolen, président du côté belge depuis cinq ans. Moi, par exemple, je suis allé à Saugues pour la première fois quand j’avais six mois."

Pour son homologue français, l’histoire est un peu la même. "Dès l’année de la création du jumelage, je suis venu en voyage avec l’école à Modave", explique Florian Alizert.

"On est une famille"

Et ce qui est impressionnant, c’est que les deux présidents sont assez jeunes et semblent bien déterminés à préserver ce jumelage et à renouveler le comité, "car les plus anciens n’ont plus tous la capacité de se déplacer". Mais dans le fond, qu’est-ce qui les motive ? "Pour le comprendre, il faut venir au repas qu’on organise vendredi soir, poursuit Thomas. On est plus que des amis, on est une famille."

Et évidemment, ce n’est pas pour déplaire à Maryse Thibaut qui fut la première présidente de comité côté français et qui est bien entendu du voyage. "Ce jumelage, c’est l’histoire d’amitiés qui se sont créées et qui ont duré. Il arrive régulièrement que des Modaviens descendent ou que des Sauguains montent pour se voir en dehors des retrouvailles officielles." Car, définitivement, "ce jumelage, c’est bien plus qu’une plaque à l’entrée du village".

Une belle amitié née sur fond de marché aux bêtes, de péket et de bière

Françoise, Claude, Marcia et Dimitri ont créé une très belle amitié grâce au jumelage.

Et qui dit 30 ans de jumelage, dit aussi des amitiés vieilles de 30 ans. C’est notamment le cas des Sauguins Claude et François Malije et des Modaviens Marcia et Dimitri Monie. «On s’est rencontré en 1993 au marché aux bêtes de Ciney. Après la visite, on a bu un verre et on a fait connaissance avec Dimitri et Marcia.»

Les quatre amis ne nous ont pas tout dévoilé, mais visiblement, leur rencontre fut mémorable. Il faut dire que tous les éléments étaient réunis pour que ce le soit. «Vers 7 h du matin, dans le car, on a pris un petit péket.» Après la visite du marché aux bêtes, rebelote. «On a bu de la bière. De la Ciney, forcément», s’amuse Dimitri. On n’en doute pas, les débuts ont dû être folkloriques.

Et les voilà, 30 ans plus tard, réunis à cinq (Dimitri et Monie ont eu Marion entre-temps). «Françoise et Claude vont loger chez nous jusqu’à dimanche, avance Marcia. Mais ils ne seront pas nos invités. Nous sommes juste quatre amis qui allons vivre ensemble. Un peu comme au camping.» Et cette notion d’amitié est très importante. «Je sais que si je téléphonais à Saugues à minuit, j’aurais une réponse.»

Des moules-frites au programme

Et qu’est-ce qui figure au programme pour les jours à venir, outre les visites déjà prévues? «On va aller manger des moules-frites!», rigole Marcia. «Et des lacquemants et des croustillons», renchérit Dimitri. Tant qu’à faire, Françoise n’a pas l’air contre un boulet-frites. «On ne connaissait pas ça, mais c’est juste magnifique.»

Bref, pendant ces quelques jours, les deux couples d’amis vont rire, manger de bonnes choses et passer du bon temps.Profiter de la vie, tout simplement.

