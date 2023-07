Le nouveau bâtiment relais de Modave lancé cet été: la SPI cherche les trois locataires

Un bâtiment relais, c’est un bâtiment qui peut être loué par des PME le temps de se lancer, de se développer et de s’implanter, de s’agrandir, de déménager. "C’est une solution accessible, pratique et sur mesure pour disposer d’espaces bureau et atelier. C’est un accueil temporaire", précise encore le porte-parole. Le bâtiment-relais de Modave, dont les travaux ont débuté en février, sera opérationnel cet été et il cherche donc ses futurs locataires.

Construit sur un terrain de 8 hectares, le bâtiment se compose de trois unités et pourra donc accueillir trois entreprises. Avec quel profil ? "On est vraiment sur des PME de petite taille, de proximité, de type artisans et indépendants. On vise le menuisier, l’imprimeur ou le glacier qui n’a plus assez de place dans son garage",

note Pierre Castelain. Les entreprises y seront accueillies temporairement, de 1 à 5 ans.

Chaque unité propose une surface nette exploitable de 300 m2 pour l’atelier (200 m2), une partie bureaux et des locaux sociaux (145 m2). Il y a aussi une zone de stockage au-dessus de la zone de bureaux de 55 m2. Chaque unité devrait permettre la création de cinq emplois.

Une voirie a aussi été aménagée, elle donnera accès aux trois halls via de grandes portes sectionnelles qui faciliteront les livraisons, chargements et déchargements. Quinze places de parking sont prévues. Les espaces extérieurs seront communs pour les trois activités. Le bâtiment moderne (un mix entre panneaux de béton et bardage bois) jouit d’un cadre vert tout en étant idéalement placé, proche de la N66 qui va vers Huy et la route du Condroz (Tinlot). "On peut donc dès aujourd’hui déposer sa candidature", indique la SPI.

En tout, ce sont 45 bâtiments relais de la SPI qui sont déjà opérationnels en province de Liège. Et bien d’autres vont encore voir le jour. "Vu le succès de ce type d’offre en location, la SPI accélère actuellement la construction de nouveaux espaces avec le soutien de la Wallonie." Il y a ainsi des avancées importantes sur les bâtiments de Villers-le-Bouillet et Grâce-Hollogne. Et 17 autres projets sont en cours, au stade du dépôt de permis.

Intéressé pour rejoindre le bâtiment relais de Modave ? commercial@spi.be ou 04/230 11 22.