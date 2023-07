La compagnie Lazzi revisite la vie et l'oeuvre de Jean de La Fontaine du 11 au 30 juillet 2023 au château de Modave

Maître Dalimier, sur un château perché, tenait en son bic un hommage. Comme c’est le cas chaque été depuis 1992, la compagnie Lazzi revient durant ce mois de juillet au château de Modave pour y présenter sa création théâtrale. Alors qu’en 2022, c’est Molière qui avait été mis à l’honneur à travers Le Tartuffe, c’est, cette fois, un de ses contemporains du XVIIe siècle qui va égayer dix-huit soirées estivales. "Pour la première fois, nous avons décidé de mettre à l’honneur Jean de La Fontaine, explique Christian Dalimier. À travers un texte écrit en quatre mois qui évoque à la fois sa vie et son œuvre. Nous revisitons une partie de ses fables, notamment les plus connues comme “Les Animaux malades de la peste” ou encore “La Cigale et la fourmi” dans une version décapante, mais nous évoquons aussi la personnalité de ce virtuose de la langue française. Il la faisait chanter sous sa plume."