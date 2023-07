Double visite ministérielle au captage Vivaqua de Modave: "Le Hoyoux fournit l’eau la plus écologique de Belgique"

Plus gros captage d’eau souterraine de Belgique, Modave produit de 53 000 à 80 000 m3 (80 millions de litres) par jour. "Parmi nos 26 captages, c’est loin d’être celui qui souffre le plus en période de sécheresse, a précisé la directrice de Vivaqua, Laurence Bovy. C’est par contre le captage le plus écologique. L’eau est naturellement pure et est acheminée vers la capitale grâce au différentiel d’altitude."

Si vous aussi, vous souhaitez visiter le site de Modave, c’est possible. "Nous organisons des visites guidées en petits groupes sur demande", précise Jean-Marc Denis. Les demandes peuvent être introduites à info@vivaqua.be.