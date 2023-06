Pas de réelle opposition au projet d’Éole Modave

Ce projet est porté par la coopérative Éole Modave qui souhaite adjoindre deux machines à celle qui avait été installée en 2018, aux côtés des quatre éoliennes d’Engie. En 2014, de nombreux habitants de la Sarte, très impactés visuellement, étaient montés au créneau par rapport à ce projet initial, mais ce mercredi soir, aucun citoyen hutois n’avait effectué le déplacement.

Au final, la réunion qui a duré deux petites heures s’est déroulée dans un climat très serein. Le promoteur, par la voix de son administrateur-délégué Raphaël Dugailliez, a rappelé que l’intention était de construire, sur des parcelles communales, deux éoliennes d’une hauteur maximale de 180 mètres et d’une puissance supérieure aux précédentes (entre 12 000 et 21 000 MWH/an au total pour les deux turbines).

Si Éole Modave décide d’étendre ses activités, c’est parce qu’elle veut contribuer à son échelle à la décarbonisation souhaitée dans l’Accord de Paris, mais aussi parce qu’elle estime que tout le monde est gagnant. À commencer par "les coopérateurs (une centaine au total dont 75% de Modaviens et 25% issus des communes avoisinantes) qui touchent un dividence allant de 2 à 6%", mais aussi la Commune, actionnaire à 49%, "qui, dividende et taxes comprises, touche entre 15 000 et 30 000€ par an."

Quatre bornes de rechargement rapides

Dès lors, vu sous cet angle, faut-il considérer qu’Éole Modave pourrait à plus long terme solliciter la construction d’autres machines dans d’autres coins de l’entité ? "Le conseil d’administration est composé d’acteurs du cru, nous sommes responsables, ce n’est pas le far-west, nous n’avons pas d’autre projet avec du grand éolien à Modave", assène Raphaël Dugailliez avant d’ajouter: "Pas cette année, pas l’année prochaine. Par contre, en préparant notre dossier, nous avons appris que des propriétaires fonciers avaient été approchés pour d’autres projets imaginés par des opérateurs privés."

Ce mercredi soir, l’opposition a frôlé le néant parmi l’assemblée, et les questions ont davantage tourné autour de l’installation de quatre bornes de rechargement rapides le long de la N66 directement connectées aux éoliennes. D’une puissance de 250 à 350 KW, elles permettront aux voitures de "faire le plein d’électricité" en 15 minutes. "Cette installation ne serait-elle pas plus opportune le long de la future liaison Tihange-Tinlot ?", se demande un riverain alors qu’un autre craint une augmentation conséquente du trafic.

Les citoyens ont encore quinze jours pour adresser leurs observations au collège communal et à Éole Modave. Commencera ensuite l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée par le bureau indépendant IRCO. Au terme de cette étude, le promoteur pourra introduire une demande de permis unique, et les citoyens pourront encore se manifester lors de l’enquête publique au terme de laquelle le collège communal rendra un avis. Si aucune embûche n’est rencontrée par le promoteur, les cinq éoliennes compteront deux sœurs supplémentaires d’ici 4 à 5 ans.