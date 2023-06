Modave: une voiture percute une moto

Ce mardi après midi, peu avant 16 h, une voiture a percuté une moto, au croisement des deux nationales 641 et 636, à Pont-de-Bonne (Modave). «Le motard a été légèrement blessé, c’est-à-dire une plaie au genou, et a été emmené au CHR de Huy, nous informe la Croix-Rouge d’Amay qui est intervenue sur les lieux avec une de ses ambulances. On peut dire qu’il doit la vie à l’airbag moto qu’il portait. L’automobiliste, lui, va bien mais était en état de choc.» Les pompiers de la zone Hemeco et la police sont également descendus sur place.