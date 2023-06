L’école secondaire autonome ÉcolibrYs emménage dans son chez soi à Vierset

"Après avoir commencé l’année scolaire dans la maison privée d’une maman d’un des élèves, nous avons occupé une classe et deux locaux loués au CTA, en attendant de pouvoir bénéficier de la maison achetée à un agriculteur modavien, explique Amandine Dupret, l’enseignante d’Outrelouxhe à l’origine du projet. Nous avons vidé la maison en emportant l’équivalent de dix containers et avons nettoyé tous les abords avec l’aide de nos élèves. Dès la prochaine rentrée, nous occuperons donc ce bâtiment d’environ 200 m2."

Cette école s’intégrera dans un projet bien plus vaste. Baptisé le Domaine des Colibrys, celui-ci est en cours de développement sur un terrain de 52 hectares à l’arrière du hall omnisports de Vierset. "L’école sera en interaction avec les autres activités qui y seront développées: éducation permanente, ferme en agroécologie et réserve naturelle."

25 élèves à la rentrée

Si l’ambitieux projet a pu voir le jour, c’est grâce à l’apport de 4 millions€ versés par deux généreux mécènes. Aujourd’hui, ce sont 14 élèves qui terminent leur première année scolaire chez ÉcolibrYs. "Nous avons déjà 19 inscrits pour la prochaine rentrée, poursuit Amandine Dupret. Nous affichons complet pour les trois premières années et avons dressé une liste d’attente. Par contre, il reste six places pour des étudiants de 4e, 5e ou 6e secondaire." À terme, Écolibrys espère pouvoir encadrer jusqu’à 80 étudiants. "Dès septembre, nous bénéficierons d’une yourte de 40m2, et nous allons ajouter une annexe à l’habitation. Par ailleurs, l’accès à l’école va se faire non pas par la rue Surroyseux mais bien par un chemin qui va être créé au départ au parking du complexe sportif."

Pour rappel, ÉcolibrYs se base sur des méthodes pédagogiques alternatives qui misent sur l’apprentissage par soi-même, la bienveillance, le respect du rythme de chacun, etc. Les élèves bénéficient de quatre matinées d’apprentissage par semaine et d’ateliers pratiques l’après-midi (jardinage, pâtisserie, apiculture, yoga, salsa, poterie, etc). Au terme de chaque cycle, ils passent devant le jury central pour obtenir leur certificat CE1D, CE2D et CESS. Pour inscrire leur enfant, les parents doivent débourser 150 € par mois. "Ils doivent aussi se rendre disponibles quinze après-midi par an pour participer ou animer des ateliers."