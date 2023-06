Le Modavien possédait 25 000 images pédopornographiques

À l’audience de mai dernier, le prévenu avait réclamé la suspension du prononcé, histoire qu’une condamnation ne vienne pas entacher son casier judiciaire, qu’il doit absolument garder vierge pour continuer à travailler dans le secteur dans lequel il est occupé. L’homme s’étant pris en charge depuis la révélation des faits, en juin 2020, et les rapports d’expertise étant plutôt positifs à son égard, il a été entendu par le tribunal correctionnel hutois qui lui a accordé le bénéfice de la suspension du prononcé pendant une durée de 5 ans. L’homme devra néanmoins respecter plusieurs conditions pendant toute cette période, dont celle de justifier d’un suivi psychologique spécialisé et d’un suivi psychiatrique ou de ne pas se trouver en présence de mineurs sans la présence d’un autre adulte. En tout, ce sont 25 000 fichiers pornographiques, pédopornographiques et zoophiliques qui avaient été retrouvés sur son GSM et son disque dur, après une perquisition menée chez lui. Des milliers d’images et de vidéos "collectionnées" entre 2009 et 2020 par le Modavien, qui avait dit se sentir soulagé quand la police était intervenue chez lui. Abusé lui-même quand il était enfant, pendant des vacances en famille et par son cousin, l’homme ne voulait néanmoins pas "se cacher" derrière ces faits pour "se dédouaner". Il avait expliqué avoir d’abord consulté du porno classique dès l’adolescence, avant que ça ne dérape. Il consultait ces contenus délictueux en cas de frustration, de mal-être, quand il était contrarié. Il s’était abstenu pendant tout un temps mais ses pulsions étaient réapparues au moment du Covid. Par honte, il n’avait pas su faire appel de suite aux personnes qui auraient pu l’aider mais est régulièrement suivi par un psy depuis la révélation des faits.