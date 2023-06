Modave: 612 000 € de boni pour le compte communal 2022

C’est bien connu: on peut faire dire aux chiffres ce qu’on a envie d’y voir. On en a encore la preuve ce jeudi soir lors de la séance du conseil communal. À l’unanimité, les élus ont approuvé le compte 2022 qui présente un boni de 612 993 €, et qui s’inscrit dans la lignée des exercices précédents. "Sur un total de quelque 5 millions€, seuls des crédits pour 373 000 € n’ont pas été utilisés", a fait remarquer le bourgmestre Éric Thomas. Réponse du leader de l’opposition Pierre Crochet: "Si le compte affiche un tel boni, c’est parce que seulement 50% des projets annoncés ont été réalisés." Un argument balayé d’un revers de la main par le maïeur: "Nous ne sommes par exemple pas responsables de la lenteur de la Région wallonne pour les projets PCDR. Rappelons toutefois que neuf rues ont été réparées en 2022, que la rénovation énergétique du complexe sportif est sur les rails, que la modernisation de l’éclairage public (led) s’est bien poursuivie, etc. Le but n’est pas de présenter un bon résultat juste pour le plaisir, mais je veux être prudent."