Le Fond d’Oxhe bientôt réserve naturelle

"Ces 220 hectares sont divisés en deux blocs non jointifs, le premier faisant quelque 170 hectares et le second une bonne cinquantaine, relève Nicolas Delhaye, chef de cantonnement de Liège au DNF. Ces surfaces appartiennent à la Région wallonne alors que les bois qui se situent au milieu sont la propriété du CPAS de Liège. À terme, l’idéal serait que la réserve ne soit constituée que d’un seul morceau."

Déja repris comme site Natura 2000, le Fond d’Oxhe, qui prend sa source à Outrelouxhe pour se jeter dans la Meuse à Ombret, après avoir reçu comme affluent le ruisseau de Falogne, va ainsi faire l’objet d’une attention encore plus accrue.

"Il s’agit de très gros enjeux en termes de biodiversité, poursuit Nicolas Delhaye. D’abord au niveau de la flore et des habitats remarquables. Plusieurs hectares autrefois occupés par des frênes, des peupliers, des épicéas ou des douglas, ont, par exemple, déjà été reconvertis en prairies. Dans le fond de vallée, le projet consiste à restaurer puis gérer les prés humides, les prairies de fauches, les landes et les zones de pelouses sèches sur schiste, tout en maintenant localement des éléments arborés."

Le dossier relatif à l’enquête publique relève aussi le caractère remarquable de la faune, tout en soulignant que "la réalisation d’inventaires biologiques et le suivi de la réserve sont une priorité." "Des oiseaux forestiers tels que le pic mar, le pic noir, le grand corbeau ou encore la cigogne noire sont très présents. Tout comme la présence probable d’un couple nicheur de grands-ducs. On retrouve aussi une espèce de libellule très rare. Par ailleurs, il faut aussi rappeler que le Fond d’Oxhe est également un ruisseau ciblé depuis une vingtaine d’années pour la réintroduction du saumon atlantique ou de la truite des mers."

Au niveau géologique, l’accession du Fond d’Oxhe au statut de réserve pourrait aussi avoir un impact. "Le gros rocher de type poundingue de La Rochette pourrait éventuellement être dégagé et mis en valeur", note encore le chef de cantonnement.

Alors que l’accès au public restera forcément autorisé sur les chemins, sentiers et endroits signalés, les promeneurs devraient bénéficier d’un décor encore plus remarquable. "La réouverture et la gestion des étroits fonds de vallées ouvriront des perspectives visuelles et amélioreront significativement les paysages. Les versants boisés seront à nouveau visibles et valorisés du point de vue paysager."

L’enquête publique se clôture le 12 juillet.