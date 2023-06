Qui veut devenir accueillant extrascolaire à Modave ?

"C’est difficile de trouver car ça ne fait pas beaucoup d’heures. Et en plus, ce sont des horaires coupés. Ça n’intéresse pas beaucoup de monde." D’autant plus que la Commune ne rembourse pas les frais de déplacement…

L’idée ? Pouvoir coupler cet emploi avec un autre. "On a quelques dames qui font du ménage en titre-service le matin, poursuit Patricia Lambotte. Le mieux, c’est de trouver quelqu’un qui est de Modave, proche des écoles."

Tiens, le poste à pourvoir est uniquement pour des dames ? Non, d’ailleurs la Commune de Modave emploie actuellement un accueillant extrascolaire en remplacement. Mais c’est clair que le profil attire surtout des dames. Les qualités à avoir ? "Il faut de la patience et de la pédagogie. Il faut aussi pouvoir s’adapter aux différentes écoles" ainsi qu’avoir le sens de la discrétion. "On ne répète pas ce qui se passe dans une école dans une autre…"

Pour poser sa candidature, il faut avoir au moins 18 ans mais aussi être diplômé de l’enseignement secondaire supérieur comme animateur, puériculteur ; avoir suivi la formation initiale de 100 heures qui couvre les notions de base définies par l’arrêté ATL ou être prêt à la suivre. Il faut ensuite fournir un certificat de bonne vie et mœurs et… aimer s’occuper des enfants.

Intéressé ? Patricia Lambotte 085/41 02 20 ou extrascolaire@modave.be