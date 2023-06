Feu vert pour les alpinistes de Régissa, à Modave

En janvier dernier, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne avait suivi les avis défavorables rendus par la Commune de Modave ainsi que par le DNF. Si la première n’était pas opposée aux activités d’escalade, elle avait pointé du doigt la façon dont les alpinistes garaient leur véhicule sur le site. Quant au second, il regrettait une atteinte à la biodiversité.

"Nous avions alors demandé qu’on nous accorde le permis, en stipulant les conditions que nous devions mettre en œuvre", précise Joe Dewez, responsable des rochers pour le CAB. C’est donc la position qu’ont adoptée les deux ministres en délivrant le sésame. Concrètement, les grimpeurs ne pourront plus se garer sur la bande enherbée de 4 mètres de large ainsi que sur le RAVeL. "Nous allons contacter la Commune pour qu’elle place un panneau d’interdiction de stationner. Nous trouverons une autre solution pour nous garer. D’abord, il y a le parking du RAVeL situé à 400 mètres du site. Ensuite, nous avons pris contact avec le propriétaire de l’entrepôt situé en face du rocher. Par ailleurs, concernant la préservation de la biodiversité, nous allons collaborer avec le DNF."

Escaladé depuis les années 60, le rocher, d’une longueur de 150 mètres pour une hauteur de 30 mètres, appartient depuis 5 ans au CAB qui a racheté une superficie d’un hectare à la famille de l’ancien propriétaire décédé. "Lors des belles journées de week-end en mai, juin, septembre et octobre, il peut y avoir jusqu’à une trentaine de personnes sur le site. Pas uniquement des francophones mais aussi des flamands (leur fédération compte 11 000 membres), voire des Néerlandais (60 000 membres). En juillet et en août, les alpinistes pratiquent plus souvent leur discipline à l’étranger. Le rocher de Régissa n’est pas notre site le plus populaire. Alors que la plupart de nos rochers sont formés de calcaire ou de dolomie, il s’agit ici de poudingue, soit une roche détritique constituée par des cailloux liés entre eux par un ciment naturel. En termes d’ascension, c’est un rocher de difficulté moyenne."

On notera encore que d’autres sites sont fréquentés par les alpinistes du CAB dans l’arrondissement de Huy-Waremme, comme Corphalie, le château féodal de Moha ou encore les rochers de Sy.