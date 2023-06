Premier "Cinéma en famille" à l’espace-test de Strée, site en pleine mutation

L’arrivée de cet événement culturel sur le site symbolise bien la mutation qui s’y opère. L’espace-test devient en effet un "tiers-lieu rural", nouvelle appellation lancée par la Région wallonne qui a d’ailleurs octroyé un important subside de 470 000 € (sur trois ans) pour le développer à Strée. "L’espace-test va en effet évoluer vers autre chose, poursuit Jean-François Pecheur. On y développe le maraîchage depuis le début. Puis l’ASBL Devenirs est arrivée pour coordonner un potager et une cuisine de collectivité qui fournit les écoles du coin en repas sains et bio." Il y a aussi le glacier local Fleur de glace qui s’est installé sur le site et a aménagé un jardin de dégustation, avec des animations. L’école des Gottes développe aussi depuis peu un espace de biodiversité. Et des modules conteneurs ont été aménagés pour les formations et la logistique. Le projet "tiers-lieu rural" (qui vise à redynamiser les territoires ruraux) permet d’accentuer cette mutation. Il est par exemple question de créer de nouveaux partenariats, par exemple pour y développer une houblonnière pédagogique. Pour amener la culture, des gradins mobiles vont être construits. Une borne de rechargement électrique à haute puissance sera installée grâce à la coopérative Eole Modave. L’espace conteneur sera doublé et aménagé pour accueillir plusieurs activités: la vente des légumes produits sur place avec chambre froide, une cafétéria polyvalente qui comprendra un espace de mini co-working. Un distributeur de légumes est aussi envisagé. "On pourra venir y manger un bout tout en branchant son ordinateur pour travailler. Les repas de l’ASBL Devenirs pourraient aussi être proposés. Le but est vraiment d’amener toujours plus de services. Ce sera un lieu de sociabilisation, d’éducation permanente, de culture qui touchera un large public. On organisera des conférences, du théâtre…" Dès 2024, les premiers projets verront le jour. En étoffant l’éventail de ses activités, l’espace-test va donc aussi devoir se trouver un nouveau nom. "Car tiers-lieu rural, c’est bof, il va falloir se pencher sur la question", sourit le directeur du GAL.

"Chicken Run", vendredi 2 juin à 19h30 à l’espace-test de Strée rue des Aubépines Réservations : anne@oyou.be