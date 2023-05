La résidence pour seniors sera construite rue Elmer à Strée

"L’origine du projet remonte à une enquête réalisée en 2016 par le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA)", a rappelé le bourgmestre Éric Thomas (OSE). À l’époque, 35% des plus de 65 ans avaient répondu à un questionnaire, et il était apparu que bon nombre d’entre eux souhaitaient la création de logements adaptés à leurs besoins. Dans la foulée, le collège et le CPAS avaient expliqué réfléchir à l’érection d’une résidence, avec centre de soins et services divers, le tout financé sur fonds propres.

Mode de financement novateur

Six ans plus tard, le projet a bien évolué dans sa conception, mais aussi dans son mode de financement. "Concrètement, la Commune va signer une convention avec Agilis (NDLR: Intercommunale spécialisée dans la gestion immobilière publique), a précisé le mayeur. C’est elle qui va contracter le prêt de 3,54 millions€ pour financer le bâtiment. C’est elle qui remboursera les mensualités, et touchera les loyers, via l’Agence Immobilière sociale Pays de Huy. La Commune de Modave remboursera chaque année à Agilis la différence entre les deux sommes, étant entendu qu’il s’agit d’un prêt sur 20 ans, négocié à du 3,59%.".

Au terme de ces deux décennies, le bâtiment aura donc coûté 2,72 millions€ à la Commune qui, sauf revirement de situation, en deviendra propriétaire. "Mais au bout de 30 ans, ce bâtiment de 20 unités n’aura coûté que 1,24 million€ puisque nous percevrons toujours les loyers", assure le mayeur. À condition que l’immeuble ne nécessite pas de gros travaux de rénovation.

Des appartements 1 chambre pour 550 €

C’est au fond du parking faisant face à l’hôtel de police, derrière les palissades blanches que l’immeuble sera construit. ©EDA-P.A.

Mais au fond, à quoi va ressembler ce bâtiment ? Équipé d’un ascenseur, celui-ci comprendra un rez-de-chaussée (4 appartements) et deux étages (2 X 8 appartements). D’une superficie de 50 m2 (quatre seront légèrement plus grands), chaque unité, dotée d’une chambre, sera adaptée aux PMR et bénéficiera d’une cave. En outre, l’espace comprendra une salle polyvalente mise gratuitement à la disposition des locataires pour des fêtes familiales. "N’aurait-il pas fallu concevoir aussi des appartements dotés de deux chambres pour permettre aux grands-parents de recevoir leurs petits-enfants ?", s’est interrogé le chef de l’opposition POM, Pierre Crochet, alors que d’autres conseillers de la minorité regrettaient l’absence de balcons, Florent Mignolet (POM) parlant même de "HLM".

Réponses d’Éric Thomas, de l’échevine de l’Urbanisme Magali De Meyer mais aussi du directeur (empêché) d’Agilis, Denis Sibille, venu présenter le dossier devant l’assemblée: "Construire des appartements deux chambres aurait coûté plus cher et aurait sensiblement fait augmenter les loyers", a affirmé le premier ; "certes, il n’y aura pas de balcon, mais les appartements seront équipes de portes-fenêtres et les résidents pourront profiter du jardin partagé", a assuré la deuxième ; "comme il s’agira d’un bâtiment basse énergie, la température à l’intérieur des appartements sera agréable toute l’année. En outre, lorsque des frais de rénovation apparaissent, c’est très souvent d’abord au niveau des balcons", a justifié le troisième qui a confirmé que le loyer demandé se situera entre 550 et 575 €, charges communes comprises.

"Si ce montant est particulièrement avantageux, c’est aussi parce que la société Duchêne, soucieuse d’être partie prenante dans un projet social sur la commune, a décidé de faire peu de bénéfices sur la construction de l’immeuble, a souligné Éric Thomas D’ailleurs, entre 2020 et maintenant, et alors que les prix des matériaux se sont envolés, le montant total du projet est resté identique."

Le bâtiment terminé pour le 2e semestre 2024

Présenté devant une poignée d’aînés venus assister à la séance, le projet a finalement été voté à l’unanimité. "Même si certains trouveront toujours à redire sur la localisation par exemple, c’est un beau projet, jugeait à la sortie Suzanne De La Haye, conseillère CPAS Ose et vice-présidente de la CCCA. Personnellement, je compte venir y habiter dans quelques années. Les aînés modaviens ne seront plus obligés d’aller vivre en appartement à Huy lorsqu’ils n’auront plus l’énergie pour entretenir leur maison."

Au 1er mai, la commune comptait 768 citoyens de plus de 65 ans. "Une très grande majorité rentrera dans les conditions de l’AIS, juge Denis Sibille. Petite précision: les candidats qui souhaiteraient louer un appartement tout en conservant leur propre bien, pourront le faire à condition de le mettre en location via l’AIS. "

Alors que le permis avait déjà été octroyé en 2020, les travaux devraient débuter à l’automne et être terminés environ un an plus tard.