Modave: alcoolisé, il frappe sa femme enceinte

Lui-même le dit: "Je ne me reconnais pas dans ces gestes". Oui, il est plutôt réactif et ne se laisse pas faire mais, le 30 janvier 2021, dans la maison du couple située à Modave, le prévenu a littéralement pété un plomb. Ce jour-là, il a bu bien plus que les six blancs coca avoués à la police. Entre sa compagne et lui, l’ambiance dégénère. Elle décide d’appeler son papa. "Il a eu des mots qui m’ont blessé," explique-t-il. Et c’est l’explosion. En présence du fils de sa compagne ; âgé de 2,5 ans, il la gifle, l’étrangle et la pousse violemment contre la table de jeux de l’enfant. Il casse la TV, une petite table. Et lorsque son frère vient le chercher et qu’il souhaite partir, la police débarque au domicile. La victime, enceinte, va subir une incapacité de 15 jours. Selon des témoins, dont une amie, d’autres scènes violentes ont eu lieu par le passé, comme le souligne le Parquet. "Lors du réveillon de Noël, vous l’auriez menacé dans la poignarder dans le ventre si elle le quitte."