Pierre Crochet, chef de l’opposition à Modave: "J’aurais dit oui au Rallye du Condroz"

"Même si je comprends les grosses responsabilités qui reposent sur les épaules des bourgmestres, je suis étonné et j’aurais personnellement dit oui au passage du rallye sur notre territoire, avance Pierre Crochet, le leader de l’opposition politique POM. Je l’aurais autorisé en proposant des solutions de sécurité. Vu le contexte, je peux comprendre le refus, mais je m’interroge: qu’attendra-t-on comme garanties dans le futur pour donner le feu vert ? Croire que la révision de l’arrêté royal va tout résoudre est utopique. S’il faut attendre qu’on ait la certitude qu’il n’y aura plus jamais aucun accident sur le Rallye du Condroz, alors, on ne trouvera jamais la solution."

Le chef de file de la minorité modavienne, qui a aussi suivi de près les discussions autour de la tenue du rallye de par sa fonction de chef de cabinet du bourgmestre f.f. de Huy, regrette par ailleurs "l’annulation d’une manifestation qui amenait du lien social dans notre commune".

Sous sa casquette de président du club de foot de Strée, Pierre Crochet ajoute encore: "Avec les bénéfices réalisés sur la buvette que nous tenions lors de l’épreuve, c’est une grosse part de notre budget qui s’en va."