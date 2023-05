Le jardin de Strée (Modave), un lieu enchanteur et enchanté

Le guide nous amène ensuite près d’une mare où l’on peut apercevoir tritons et libellules qui font la fête. "Les petits oiseaux et mammifères viennent s’y désaltérer. C’est un concentré de vie sauvage, à condition qu’on n’y mette pas des poissons rouges", sourit-il. Un hamac se trouve un peu plus loin pour les amateurs de sieste. La visite continue, avec la découverte d’un petit coin pour manger à l’ombre d’un saule pleureur. Nous admirons ensuite des petits groseilliers, une serre, un superbe potager, un verger ancestral et des ruches.

Nous arrivons ensuite près d’une belle prairie . "Au mois de juillet, nous pouvons voir évoluer plus de 200 papillons dans la prairie. Depuis que je suis ici, j’ai pu observer 120 espèces d’abeilles sauvages. C’est-à-dire un tiers des espèces qu’on peut trouver en Wallonie. C’est exceptionnel et c’est grâce à la diversité du milieu de ce jardin. Il est comme un petit îlot protégé des zones urbanisées ou agricoles intensives."

Laurence, d’Anthisnes, venue avec sa maman Christine de 71 ans et son fils Lou, 7 ans, raconte: "Je trouve le lieu magnifique. Je croyais que plus un jardin est propre et structuré, plus il est riche. Or, c’est le contraire. L’espace est joli, vivace, il sent bon et est très ressourçant. Il donne envie de laisser faire la nature et de moins contrôler tout. C’est le reflet de notre vie qui entraîne ces excès. Le côté sauvage est plus beau et plus riche. Je trouve aussi top le fait de gérer le jardin à plusieurs. Chacun amène ses goûts, ses idées, ses passions. Cela fait du bien de voir ces échanges et ces partages."