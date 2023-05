Découvrez les trésors insoupçonnés de la réserve naturelle de Modave ce dimanche

Amoureux de la nature, de la flore et la faune de la vallée mosane, ou envie de grands espaces? La balade pique-nique proposée par le Syndicat d’Initiative "Entre eaux et châteaux" garantit un dépaysement complet avec sa réserve naturelle, "Les Adrets de Romont", de 374 hectares dans une parcelle d’une superficie de 400 hectares. Partez à la découverte de ces trésors naturels qui habituellement sont fermés au public : pelouses calcaires où poussent en touffe le thym, l’origan et la sarriette. "L’objectif de cette balade c’est de pouvoir intéresser les personnes participantes à la biodiversité locale mais aussi de prendre plaisir à avoir accès à un site qui est habituellement fermé au public, amorce Isabelle Op’t roodt, employée au SI. Pour cette découverte, nous serons accompagnés par un guide Natagora et par le conservateur de la réserve qui nous expliqueront ainsi les richesses de ce lieu. On pourra apercevoir les moutons en pâtures. L’idée est aussi de sensibiliser le tout public aux enjeux de la conservation du patrimoine naturel."