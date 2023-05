C’est l’invitation lancée par le château de Modave ce samedi 6 mai. La nouvelle visite thématique porte en effet sur la mode et les toilettes des coquets et des coquettes. Le guide vous emmènera parcourir l’histoire de la mode, de la toilette et de l’hygiène à travers la découverte des objets anciens, des potiquets cachés dans les meubles, des atours des élégantes des tableaux.

Le public aura aussi la chance de visiter la salle de bain du domaine, habituellement inaccessible. On pouvait s’y offrir le luxe de se baigner en admirant de ravissants putti potelés. On y verra aussi meubles de toilettes, bidets, bourdaloues (pots de chambre) et autres accessoires qui en disent long sur les usages parfois bizarres des temps passés. Le guide parlera de l’évolution des vêtements, coiffures, bijoux, et accessoires en admirant les portraits des nobles, dames, demoiselles et messieurs exposés aux murs du château. Toutes ces personnes de bonnes familles se devaient en effet de respecter le dress code imposé, quitte à ce que ce soit inconfortable, voire douloureux…

Samedi 6 mai à 14h30 au château de Modave. Réservations obligatoires: 085/41 13 69. Entrée: 5 € par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans.