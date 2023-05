Les véhicules de police changent de couleurs: la zone du Condroz est la première de l'arrondissement à faire le pas

L’expérience est en cours depuis mars 2022 dans 31 zones de police du royaume et à la police fédérale. Les véhicules d’intervention possèdent un nouvel habillage, plus visible, constitué de grands carrés bleu et jaune fluo. "La visibilité est bien meilleure, jusqu’à 500 m, souligne Paul Carral Vazquez, le chef de la zone de police du Condroz. Comme à l’avenir, le marquage Battenburg (NDLR: c’est son nom) va se généraliser au niveau européen, on a décidé de déjà équiper nos nouveaux véhicules de la sorte."