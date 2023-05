Baisse de fréquentation pour les aînés de Modave : qui veut les rejoindre ?

Le Conseil consultatif communal des aînés (CCCA) de Modave a présenté son rapport d’activité 2022 devant le conseil ce jeudi soir. Charles Debouche, président du CCA, en a profité pour présenter les activités de 2023. Il pointe notamment un besoin flagrant de public, en atteste les derniers rendez-vous manqués. Selon lui, le Covid a eu pour effet de décourager les gens à sortir. "En 2022, on avait annoncé le traditionnel souper crêpe de la chandeleur. On a dû annuler car il n’y avait que quinze personnes inscrites alors que d’habitude c’est plutôt 80-90 personnes", témoigne-t-il a posteriori de sa présentation. Constat d’autant plus décourageant lors d’un exercice visant à tester ses réflexes au volant. Une seule dame s’est présentée. "Ça avait été annoncé via le mensuel de la commune. Il faudra à l’avenir faire plus d’efforts de communication", dit encore Charles Debouche. "C’est hyper décevant aussi pour les intervenants qui viennent", ajoute Claire, une autre membre du comité.