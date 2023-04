Le Modavien aurait violé un déficient mental

La déficience mentale de la victime est évidente pour toute personne qui la rencontre. Il se trouvait dans un groupe de parole lorsqu’il a évoqué des abus et des viols dont il aurait été victime.

Il a expliqué qu’il voyait le Modavien pratiquement tous les week-ends entre 2009 et 2018. Il a également dit avoir peur de l’intéressé et a précisé qu’il lui imposait des fellations et qu’il le violait. Il a aussi déclaré que l’homme l’obligeait à le pénétrer avec des objets. Les experts ont estimé que le quinquagénaire était crédible.

Le Modavien suspecté est déjà bien connu de la justice. Il a en effet été condamné en 1997, mais aussi en 2015, pour avoir commis des attentats à la pudeur sur des mineures. Il est apparu lors de cette enquête que le sexagénaire se déguisait en femme pour abuser d’une fillette. "Ça remonte à très longtemps", a déclaré le prévenu. Il a répondu à la négative lorsque le parquet général lui a demandé s’il avait suivi un traitement depuis ses condamnations.

Concernant ce nouveau dossier, il a complètement démenti les faits. "C’était une connaissance. Je ne l’ai vu que deux fois. Je n’ai jamais eu de relation sexuelle avec lui", a indiqué le prévenu, qui a échangé des SMS avec le plaignant, dont un où il lui demandait s’ils pouvaient se voir. Le sexagénaire avait prétendu que ces SMS avaient été envoyés par un de ses amis. Selon Me Simon Hoyos, à la partie civile, il ne fait aucun doute que les faits se sont bien produits comme son client les a décrits. L’avocat a aussi souligné qu’on ne pouvait ignorer la déficience de son client. Le parquet général a estimé que le prévenu présente un profil "très inquiétant".

Le prévenu s’y serait pris de manière progressive. "Il n’a pas agi directement comme un prédateur violent. Il a attendu que la victime soit en confiance." Il présenterait une dangerosité "non négligeable" et un risque de récidive.

L’avocat de la défense a estimé que l’analyse d’un collège d’expert était nécessaire et que la justice faisait le procès de l’homosexualité. Il a plaidé l’acquittement en estimant qu’il s’agissait d’une relation consentie, contrairement à ce que son client a encore précisé. Il a également plaidé le sursis probatoire.