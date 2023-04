Pharmaceutica: les plaidoiries de la défense ont débuté

Un chauffeur-transporteur, mandaté comme gérant d’une société commerciale fictive, admet les faits de faux et usages, mais il sollicite son acquittement pour les préventions liées aux stupéfiants et à l’organisation criminelle. "C’était un homme de paille, un porte-signature", a annoncé son avocat en sollicitant une peine moins lourde que celle requise.

Un jeune homme, qui était employé dans un laboratoire de Modave, a admis n’avoir travaillé que cinq jours à l’emballage de cocaïne. Il conteste toute activité de transport ou de détention d’arme. "C’était un jeune consommateur de cannabis arrivé dans un système et dépassé", a soutenu son avocat en sollicitant une peine de travail ou un sursis.

L’affaire, surnommée "Pharmaceutica", implique 37 prévenus et concerne un trafic international de produits stupéfiants. Pas moins de 1,9 tonnes de cocaïne avaient été saisies. La drogue était importée dans des laboratoires de Ferrières et Modave, où elle était transformée et conditionnée.