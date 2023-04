Envie de voir votre jardin en une du bulletin communal de Modave ? C’est par ici

"Faites-nous découvrir votre jardin au naturel": voici l’initiative lancée par l’administration communale de Modave à tout qui vit dans la commune ou bien travaille pour elle. La Commune aimerait mettre en avant ce jardin que bon nombre chérissent. Et ce, via un concours de photos par lequel les participants lèveront le voile sur leur jardin. Ce concours a été imaginé dans le cadre du programme de sensibilisation au développement de la biodiversité. Les deux plus belles photos feront la couverture de prochains bulletins communaux, elles seront ensuite reproduites sur bâche géante et seront exposées sur la place Hubin.